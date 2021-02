Ein Lastwagenfahrer ist am Freitagabend mit seinem Sattelzug auf der Autobahn A 99 in die Leitplanke gekracht. Offenbar hatte er zuvor einen Schlaganfall erlitten. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn mitteilt, fuhr der 61-Jährige aus Ingolstadt gegen 19.45 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg. Auf Höhe der Anschlussstelle Ottobrunn kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Etwa 50 Meter Leitplanke wurden dadurch komplett zerstört, letztendlich kam der Sattelschlepper mit der Leitplanke verkeilt zum Stehen. Der Fahrer wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Durch das Unfallgeschehen selbst wurde der 61-Jährige nicht verletzt. Die geladenen Lebensmittel des Sattelzuges mussten an der Unfallstelle von Kräften der Feuerwehr in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Erst danach konnte mit der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Sattelzuges begonnen werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten, sowie die Sperrung von zwei Fahrstreifen der A 99 dauerten noch bis Samstagmorgen gegen etwa 5.30 Uhr an. Laut Polizei entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhen von etwa 30 000 Euro.