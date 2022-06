Aufmerksame Passenten haben am Samstagabend in Unterhaching möglicherweise eine Vergewaltigung verhindert. Nach Angaben der Polizei war eine 19-Jährige gegen 22.30 Uhr auf der Fasanenstraße kurz vor der Unterführung zum Wolfratshauser Weg von einem unbekannten Mann zu Boden gerissen worden. Der Täter hielt sie fest; als sie sich wehrte, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht und stieß sie mit dem Knie in den Bauch. Anschließend versuchte er, sie an den Haaren in ein Gebüsch zu ziehen.

Die zufällig vorbeikommenden Passanten liefen schreiend auf die beiden zu. Daraufhin ließ der Täter von der 19-Jährigen ab und flüchtete mit seinem Fahrrad. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 50 bis 70 Jahre alten Mann, der als 1,75 Meter groß, kräftig und hellhäutig beschrieben wird. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt, kurzer Hose und Kappe, außerdem trug er einen dunklen Turnbeutel mit weißem Nike-Logo. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/29 10-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.