Die Menschen in Taufkirchen müssen von Januar an mehr Geld für ihre Wasserversorgung bezahlen. Wie der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat, steigen die Gebühren erstmals seit 2014, und zwar sowohl für den Verbrauch als auch für den Grundbetrag. Dieser ist je nach Größe des Wasserzählers gestaffelt und beginnt aktuell bei 18 Euro im Jahr für eine Durchflussmenge bis 2500 Liter je Stunde. Derselbe Zähler wird von 2022 an mit 30 Euro jährlich zu Buche schlagen. Überdies steigen die Kosten für den Verbrauch - von derzeit 1,17 Euro auf dann 1,20 Euro je 1000 Liter.

"Ein höherer Wasserpreis ist immer ein Anreiz zum Wassersparen", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). "Aber er betrifft die stärker, die größere Verbrauche haben - und im Privatbereich sind das vor allem Familien." Daher habe man sich für eine Erhöhung sowohl der Verbrauchs- als auch der Grundgebühr entschieden.

Mit ihrer Wasserversorgung - in Taufkirchen ist hierfür der Eigenbetrieb Wasserwerk zuständig - dürfen Gemeinden weder Gewinne noch Verluste machen. Daher müssen die Kosten über regelmäßig angepasste Gebühren refinanziert werden. Dem Rathaus zufolge ist die nun anstehende Anhebung der Preise, die bis 2025 gelten werden, notwendig geworden durch "steigende Anforderungen an die Wasserversorgung, die allgemeine Preissteigerung, höhere Tarifabschlüsse und die Notwendigkeit zur stetigen Sanierung der gesamten Anlagen".