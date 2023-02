Wer erhält den Zuschlag für die 44 gemeindlichen Wohnungen am Riegerweg in Taufkirchen, die zu einem Preis von zehn Euro je Quadratmeter vermietet werden? Die Entscheidung darüber wird der Sozialausschuss des Gemeinderats in einer Sondersitzung am kommenden Dienstag fällen. Beginn ist um 20 Uhr. Als Leitfaden gilt die neue Richtlinie für die Vergabe von Wohnungen der Gemeinde sowie der Taufkirchner Wohnungsbaugesellschaft. Demnach werden bei der Beurteilung der Bewerbungen vor allem das Einkommen, aber auch der Familienstand, der Wohnsitz in der Gemeinde und die aktuelle Wohnsituation berücksichtigt. Pluspunkte gibt es für eine ehrenamtliche Tätigkeit und für pflegebedürftige Personen im Haushalt. Laut Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) sind mehr als 100 Bewerbungen eingegangen. Die Gemeinde erwägt, einige Apartments zunächst freizuhalten, um sie als Anreiz bei der Personalsuche in der Hinterhand zu haben.