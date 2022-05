Taufkirchen:Polizei nimmt Schläger fest

Die Fahndung war erfolgreich: Zwei Tage nach der Schlägerei am Taufkirchner S-Bahnhof, bei der ein 55-Jähriger schwer am Kopf verletzt worden ist, hat die Bundespolizei am Mittwochnachmittag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 24-Jährigen und einen 25-Jährigen, die beide in Taufkirchen wohnen. Einer von ihnen wurde auch dort festgenommen, der andere in Giesing. Auf ihre Spur geführt haben die Ermittler vor allem die Aufzeichnungen der Kameras aus der S-Bahn und von den Haltepunkten. Durchsuchungen am Wohnort der beiden erhärteten den Verdacht gegen sie. Die beiden sollen allein gehandelt haben. Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass es sich um drei Täter handelte. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Dabei helfen laut Bundespolizei auch Aussagen von Zeugen, die sich aufgrund des Aufrufes gemeldet haben. Die beiden Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.