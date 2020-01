Wenn im Wahlkampf ein Herausforderer den Status quo als gut bezeichnet, ist Vorsicht geboten. So auch bei dem Werbevideo, mit dem Unterföhrings SPD seit dem Wochenende im Netz Wahlwerbung für ihren Bürgermeisterkandidaten Philipp Schwarz macht. Denn wenn in dem 36-Sekunden-Spot "sehenswerte" Ecken der Mediengemeinde wie das "einzigartige Freilicht-Verkehrs-Museum", vulgo die blaue Lok vor dem Zindlerhaus am Bahnhof, oder der gelbe Unterstand vor der Grundschule als "Ufo-Landeplatz mit Tretroller-Verleih" gezeigt werden, dann ist das natürlich pure Ironie. Und Vorlage für Schwarz, der am Ende des Filmchens seinen Slogan präsentiert: "Unterföhring weiterdenken." Produziert hat den Spot Gary Glotz von der Bewegtbild-Agentur von Peter "Bulo" Böhling, die 2017 für die CSU Wahlkampf machte. Kaum weniger kreativ ist eine zweite, analoge Aktion des SPD-Ortsvereins: Die Fenster ihrer Räume an der Bahnhofstraße sind großflächig rot verkleidet, ein langer weißer Pfeil weist auf den "Tipp des Tages". Hier informieren die Sozialdemokraten nicht nur über ihre Arbeit, Unterföhringer können auch ihre Tipps einreichen.

An dieser Stelle spießt die SZ bis zum Wahltag am 15. März Kuriositäten und Besonderheiten im Kommunalwahlkampf auf.