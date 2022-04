Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die erste Hürde ist genommen: Wer sich bei Regenwetter zu einem Lauf- oder Walkingtraining anmeldet, meint es ernst. 30 Frauen und Männer sind am Dienstagabend zur Auftaktveranstaltung der SZ-Aktion "Läuft mit uns" gekommen, die die Lokalredaktion gemeinsam mit dem TSV Unterhaching veranstaltet. Und genau in dem Moment, als vor der Sportarena am Utzweg die Einsteiger und Wiedereinsteiger ihre Trainer, Trainerinnen und Mitstreiter kennengelernt haben, mit denen sie in den kommenden Wochen gemeinsam ihre Fitness verbessern wollen, riss der Himmel auf.

Detailansicht öffnen Anmelden bei Lauftrainerin Piia Lipiäinen. (Foto: Claus Schunk)

"Bei meinem Training wird immer die Sonne scheinen", versprach Piia Lipiäinen, die fortan dienstags die Laufgruppe leiten wird. Und so begeistert wie die TSV-Übungsleiterin selbst vom Laufen ist, glaubt man ihr das auch. Zudem wird Willi Hochholzer donnerstags mit seiner Gruppe die Trainingsrunde drehen und Carmen Johannhardt samstags. Walking bietet Hedy Nguyen mittwochs an. Wer will, kann auch an mehreren Terminen in der Woche etwas für seine Ausdauer tun. Und tatsächlich haben gleich einige Teilnehmer Interesse gezeigt, nicht nur einmal pro Woche die Laufschuhe zu schnüren.

Detailansicht öffnen Die SZ begrüßt die Laufteilnehmer vor der Sportarena am Utzweg in Unterhaching. (Foto: Claus Schunk)

"Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft", zitierte der Leiter der SZ-Landkreisredaktion Lars Brunckhorst beim Start der Aktion den großen Läufer Emil Zátopek. Zunächst bis zum 10. Juli werden die TSV-Trainer den Teilnehmern jetzt mal ordentlich Beine machen, allerdings behutsam und auf jeden abgestimmt. Ziel ist es, bis zum Sommer mindestens fünf Kilometer am Stück zu laufen oder zu walken. Wer will, kann seine neue Fitness dann beim Unterhachinger Benefizlauf "Run for Trees" unter Beweis stellen. Die SZ wird das Training weiterhin journalistisch begleiten, die Redaktionsmitglieder werden hin und wieder selbst an den Übungsstunden teilnehmen. Wer sich noch kurzentschlossen einer Laufgruppe anschließen möchte, kann sich unter fitness.gesundheit@tsv-unterhaching.de anmelden.