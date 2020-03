"Ich kann noch keine Entwarnung geben", sagt Antje Spilsbury, stellvertretende Kreisgeschäftsführerin der Caritas-Dienste München-Land. Ende vorvergangener Woche entschied die Caritas, ihre Lebensmittelausgaben für Bedürftige vorerst einzustellen. Grund dafür ist ein Mangel an ehrenamtlichen Helfern bei den Tischen und Tafeln. Der Großteil von ihnen fällt wegen des Alters in die Risiko-gruppen für Corona-Infektionen.

Eine Spendenaktion, um die Ausgabe von kostenlosen Lebensmitteln durch Einkaufsgutscheine zu ersetzen, ist laut Spilsbury sehr erfolgreich. Ein Team sei daraufhin von Laden zu Laden gelaufen, um Gutscheine zu besorgen. Es sei gar nicht so leicht gewesen, in kurzer Zeit eine so große Menge zu bekommen. Am Ende konnten die ersten ausgegeben werden. "Wir versuchen, unseren Klienten den Wert in Gutscheinen zu geben, den sie sonst in Ware bekommen", so die Caritas-Vertreterin.

Johannes Schuster, der Vorsitzende des Isartaler Tisches in Pullach, hat die Ausgabe von Nahrungsmitteln aufgrund der momentanen Situation für zwei Wochen abgesagt. "Ich habe die Situation noch nicht im Griff", bekennt er. Da von Discountern kaum noch Lebensmittel kämen, sei er gerade mit einem Großhändler in Kontakt, der normalerweise an zurzeit geschlossene Restaurants liefere. Der Plan sei, Taschen mit Lebensmitteln zu packen und an Bedürftige auszuliefern. Für die Planung brauche er ein paar Tage Luft, doch die meisten der Bedürftigen kämen über die Runden. "Wir lassen die Leute nicht im Stich", verspricht Schuster. Für jene, die dringend etwas brauchen, will er selbst einkaufen. Jetzt müsse einfach neu organisiert und erfunden werden.

Auch Spilsbury sagt: "Jetzt muss man einfach kreativ werden." Bis jetzt seien vor allem Privatpersonen eine große Hilfe gewesen. Aber auch von Unternehmen, die nicht genannt werden wollten, seien große Spenden eingegangen. "Es ist eine große Solidaritätswelle." Für die folgenden zwei bis drei Wochen könne die Caritas die Versorgung sicherstellen.