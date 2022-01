Seit Anfang der Woche gibt es in der Nähe der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises München in Neukeferloh wieder eine Schnelltest-Station. Wie die Gemeinde Grasbrunn mitteilt, wird die Station am Bretonischen Ring 1 von der Firma Intervivos betrieben und bietet kostenlose Bürgerschnelltests für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren an. Geöffnet hat sie wochentags von 10 bis 16 Uhr, eine Online-Reservierung unter https://www.intervivos.de schnelltest ist notwendig. Das Ergebnis und das offizielle Zertifikat werden 15 Minuten nach dem Test per SMS beziehungsweise E-Mail übermittelt.