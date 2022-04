Das Ambiente passt und auch das Angebot klingt attraktiv: Die "Gartenlust Schlösser Schleißheim", eine der laut Veranstalter größten und schönsten Garten-Verkaufsausstellungen Süddeutschlands, wollen am Wochenende die Menschen zum Einkaufen, Flanieren und Informieren bewegen. Sie laden ein zu "schönen Stunden" mit Live-Musik und Vorträgen in den Anlagen von Schloss Schleißheim. "Wir wollen beweisen, dass trotz Corona und Putin das Leben normal weitergeht, und kämpfen dafür, dass unsere Gäste auch weiterhin in dieser besonderen Einkaufsform und Umgebung, bei kleineren Händlern und Produzenten einkaufen können", heißt es in der Ankündigung. Der Gartenmarkt beginnt am Karsamstag, 16. April, und dauert bis Ostermontag, 18. April, geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Infos unter www.gartenlust.eu.