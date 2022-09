Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Sonntag am S-Bahnhof in Sauerlach gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei soll ein 17-Jähriger nach dem Aussteigen aus dem Zug einen 45-Jährigen aus noch unbekannten Gründen auf dem Bahnsteig mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben; der ältere der beiden Männer schlug daraufhin zurück, bis der jüngere zu Boden ging. Der mit 0,86 Promille alkoholisierte 45-Jährige trat danach weiter auf den jungen Mann ein und zerrte ihn über den Bahnsteig. In der Folge konnte sich der 17-Jährige aber losreißen und über die Gleise flüchten. Bei der Schlägerei zogen sich beide Männer Verletzungen zu; der ältere nur leichte, der jüngere aber musste zu Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er bis zum Folgetag auch blieb. Die Bundespolizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen, es geht vor allem um wechselseitige Körperverletzung.