Die Post in Sauerlach zieht zum Jahreswechsel um - jedoch nur etwa 150 Meter weit. Genauer gesagt sind es die Postdienstleistungen, die aktuell noch das Fahrradgeschäft Fatschinger anbietet und die am 11. Januar vom Edeka-Supermarkt in der Tegernseer Landstraße übernommen werden. Dort wird der Postschalter dann laut Aushang von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet sein. Der Beschluss des Fahrradladenbesitzers, seinen Vertrag mit der Post zu kündigen, um sein Geschäft zu vergrößern, hatte für viel Aufregung im Ort gesorgt. So forderte etwa die CSU-Fraktion im Gemeinderat die Entwicklung eines Konzepts "zur langfristigen Sicherung der Nahversorgung im Ortskern". Zumindest in puncto Post kann nun aber Entwarnung gegeben werden: Auch im neuen Jahr werden die Sauerlacherinnen und Sauerlacher weiterhin im Ortszentrum Pakete verschicken, Briefmarken kaufen und Einschreiben aufgeben können.