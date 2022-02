Um Hilfe leisten zu können für die unter der russischen Invasion leidenden Menschen in den Pullacher Partnerstädten Baryschiwka und Beresan hat der Partnerschaftenverein in Absprache mit der Gemeinde ein Spendenkonto eingerichtet. "Unsere Freunde in der Ukraine benötigen unsere Solidarität und unsere Unterstützung", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Aufruf. Dazu wurde das Spendenkonto "Hilfe für Baryschiwka/Beresan" eingerichtet. Die Überweisungsdaten lauten: Partnerschaftenverein Pullach e.V., Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, IBAN: DE37 7025 0150 0009 626 342, BIC: BYLADEM1KMS.