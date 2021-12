Am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium in der Gemeinde Pullach bietet an diesem Donnerstag, 16. Dezember, ein Team des Impfzentrums Oberhaching seine Dienste an. Von 14 Uhr an können sich alle interessierten Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Erzieher eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung verabreichen lassen. Man wolle Impfwilligen einen entsprechenden Impfschutz ermöglichen, teilt das Erzbischöfliche Gymnasium mit. Diese Aktion ist ein weiteres niederschwelliges Angebot in Pullach. Am Sonntag, 19. Dezember, besteht außerdem die Chance, sich von einem Ärzte-Team im Bürgerhaus von 9 bis 19 Uhr ohne Terminvereinbarung impfen zu lassen. Kieferorthopädin Fiona Adler öffnet am Wochenende zum zweiten Mal ihre Praxis für eine Impfaktion. Anmeldung unter www.pullach-impft.de.