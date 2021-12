Die Pullacher Zahnärztin Fiona Adler lädt nach den erfolgreichen Aktionen vor gut einer Woche für diesen Dienstag, 28. Dezember, von 9 bis 18 Uhr zu einem weiteren Impftag ein. Mehrere Hundert Menschen seien am Samstag, 18., und Sonntag, 19., Dezember in ihrer Praxis am Kirchplatz 9 immunisiert worden, teilte Adler mit. Die Medizinerin ist eine Kooperation mit der 21Dx GmbH eingegangen, einem der größten Anbieter von Impf- und Testzentren in Deutschland. Ihr Ziel ist nach eigenen Angaben, in möglichst kurzer Zeit so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Impfwillige können sich auf der Homepage www.pullach-impft.de für einen Termin registrieren. Anstehen müsse niemand, Adler weist aber darauf hin, dass die Praxis im zweiten Stock nicht barrierefrei ist. Für Auffrischungen wird das Vakzin des Herstellers Moderna verwendet, für Menschen unter 30 Jahren steht auch der Impfstoff von Biontech zur Verfügung. Es gibt vor den Praxisräumen die Möglichkeit, einen Schnelltest zu machen, um die Sicherheit zu erhöhen.