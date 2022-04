Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Einbrecher-Pärchen am Montagabend in Pullach. Nach Angaben des Münchner Polizeipräsidiums beobachtete eine Zeugin gegen 19.30 Uhr, dass jemand mit einer Taschenlampe in ein unbewohntes Einfamilienhaus eindrang. Sie verständigte über Notruf die Polizei, die sofort ausrückte, das Gebäude umstellte und darin zunächst einen 36-Jährigen aus München festnahm.

Da der Verdacht bestand, dass sich eine weitere Person in dem Haus befand, wurde ein Suchhund eingesetzt, worauf sich eine 30-Jährige Frau aus München den Beamten stellte und ebenfalls festnehmen ließ. Im Auto des Mannes, das in der Nähe abgestellt war, wurde mögliches Diebesgut sichergestellt. Die beiden Einbrecher leisteten keinerlei Widerstand und wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I der Haftanstalt des Polizeipräsidiums überstellt. Das für Einbrüche in private Objekte zuständige Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.