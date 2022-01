Das Impfzentrum Oberhaching bietet von sofort an wöchentliche Impftage in Pullach an. Vorerst an jedem Donnerstag, erstmals am 20. Januar, wird ein mobiles Impfteam der Johanniter von 10 bis 17 Uhr im Rathaus an der Johann-Bader-Straße 21 vertreten sein. Das Impfangebot gilt für Personen im Mindestalter von zwölf Jahren. Es können Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen verabreicht werden, für unter 30-Jährige mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer, für über 30-Jährige mit dem von Moderna. Impfwillige werden gebeten, sich vorab über das Bayerische Impfzentrum (impfzentren.bayern) für einen Termin im Pullacher Rathaus anzumelden. Mitbringen müssen sie den Impfpass, ein gültiges Ausweisdokument sowie den ausgefüllten Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoff. Dieser steht zum Download auf der Gemeinde-Homepage (www.pullach.de, Suchbegriff: "Wöchentlicher Gemeinde-Impftag im Rathaus") bereit. Der Eingang befindet sich auf der Rückseite des Rathauses im Innenhof.