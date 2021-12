Wer im Würmtal Menschen in Warnwesten antrifft, die mit Handschuhen und speziellen Greifern ausgestattet Müll aufsammeln, hat es vermutlich mit einem Plastikpaten zu tun. Seit drei Jahren gibt es die gleichnamige Neurieder Initiative, die Menschen dazu animiert, an ihrem Wohnort achtlos weggeworfenen Müll aufzusammeln. Inzwischen sind es 60 aktive Helfer, die meisten kommen aus dem Würmtal.

Das Projekt geht auf eine Initiative von Dorit Zimmermann aus Neuried zurück, der die Idee beim Bergwandern kam, vor allem etwas gegen den Plastikmüll am Wegesrand zu unternehmen. Inzwischen hat sie viele Mitstreiter gewonnen, die in den vergangenen drei Jahren in Eigeninitiative in einem jeweils selbst festgelegten Areal unzählige Müllsäcke voll von Plastikabfällen gesammelt haben. Darunter sind größtenteils Einmalverpackungen. "Jedes Stück Kunststoff, das wir Plastikpaten aus der Umwelt entfernen und der thermischen Verwertung oder dem Recycling zuführen, wird nicht zu Mikroplastik", sagt Dorit Zimmermann.

Im Oktober 2020 erhielten die Plastikpaten für ihr Engagement die Umweltehrung des Landratsamts. Zudem hat die Initiative gemeinsam mit dem Landratsamt das "No-Waste-Projekt" auf den Weg gebracht. Dazu wurden in den drei Würmtalgemeinden Gräfelfing, Planegg und Neuried Schilder mit der Aufschrift "No Waste" an ausgewählten Standorten angebracht, um möglichst viele Menschen auf die zunehmende Vermüllung der Umwelt aufmerksam zu machen. Neue Mitstreiter sind bei der Initiative immer willkommen.