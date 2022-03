Von Rainer Rutz, Planegg

Eine Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung wird neue Geschäftsführerin der Volkshochschule Würmtal. Julika Bake folgt auf Veronika Wagner, die die Erwachsenenbildungs-Einrichtung neun Jahre geleitet hat und sich nun anderen Aufgaben zuwenden will. Bake stellte sich jetzt in der VHS-Geschäftsstelle vor.

Die 40-Jährige hat in den vergangenen sechs Jahren in der evangelischen Erwachsenenbildung im Studienzentrum in Josefstal am Schliersee gearbeitet. Zur VHS-Würmtal fand sie durch eine Stellenausschreibung. Bake hat in Augsburg promoviert und in Marburg, Malmö und Josefstal gearbeitet. Sie lebt in München-Laim. Als Konfliktforscherin, sagte sie bei ihrer Vorstellung in der VHS-Geschäftsstelle in Planegg, hat sie natürlich einen inneren Bezug zum Krieg in der Ukraine und will hier zusammen mit ihrem Team und ihrer Vertreterin Karola Albrecht schnell eine Art "Ukraine-Reihe" schaffen. Sie denkt dabei auch an eine Kooperation mit der Gemeindebücherei und der Buchhandlung Pollner.

Im Oktober findet wieder die "Nacht der Demokratie" der VHS-Würmtal statt, bis dahin will man das Thema Ukraine in den Vordergrund stellen, zumal es schon jetzt etliche ukrainische Flüchtlinge im Würmtal gibt, denen man ganz konkret "mit Deutschkursen helfen kann. Die zeigen auch einen sehr großen Willen, die deutsche Sprache zu lernen", berichtet Bake. An das Arbeiten in Planegg als Geschäftsführerin einer der größten Volkshochschulen in Oberbayern hat sie sich mittlerweile gut gewöhnt: "Ich bin einfach mitten rein gesprungen." Es gilt, die guten Zahlen in den Würmtal-Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Neuried, Krailling und Gauting zu halten: Trotz Corona wurden in der VHS letztes Jahr 800 Kurse mit rund 12 000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen abgehalten.

Bake strebt eine enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand der VHS- Würmtal und ihrem Vorsitzenden Klaus Tonte an, man werde sich ständig austauschen, verspricht sie: "Die VHS ist eine wunderbare Institution, die mir schon lange am Herzen liegt. Die Menschen brauchen Bildung, am besten ganzheitlich. Und die bekommen sie bei uns."