Planegg:Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lebensbedrohliche Verletzungen hat eine 65-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis München bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.50 Uhr auf der Kreisstraße M21 zwischen Germering und Planegg erlitten. Nach Darstellung der Polizei ist die Frau bei ihrer Fahrt in Richtung Planegg aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten und dort frontal mit dem Auto eines 33-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zusammengestoßen. Beide mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Krailling aus ihren Fahrzeugen befreit werden und kamen im Anschluss mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch den Zusammenstoß lösten sich Fahrzeugteile, die das Auto eines 26-jährigen Schweizers trafen. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße M21 für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.