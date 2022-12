Planegg:Polizisten reanimieren bewusstlose Frau

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Planegg haben am Donnerstagvormittag eine Seniorin erfolgreich reanimiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 10.45 Uhr ein Streifenwagen zu einer bewusstlosen Frau an der Kreuzung Pasinger Straße, Ecke Bahnhofstraße in Planegg gerufen. Die 77-Jährige soll beim Eintreffen der Polizei kein Lebenszeichen mehr gezeigt haben, sodass beide Streifenbeamten sofort mit der Wiederbelebung begannen, bis ein Rettungswagen eintraf. Zudem wurde ein Notarzt per Hubschrauber eingeflogen. Dank der Reanimation durch die Polizisten und Sanitäter zeigte die Frau bereits im Rettungswagen wieder eindeutige Lebenszeichen. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.