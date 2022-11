Von Rainer Rutz, Planegg

"Obacht, i kann wos" - das ist nicht nur das Motto des Debütprogramms der Kabarettistin Teresa Reichl, sondern mit dieser selbstbewussten Ankündigung ist auch das neue Programm des Kulturforums Planegg überschrieben. Die Spielzeit beginnt im Februar und dauert bis in den Juli 2023 hinein. "Perfekt passend" finden Claudia Heuermann vom Forum und Planeggs Kulturreferentin Anja Fanslau den Titel und kündigen damit "Virtuosität vom Feinsten, Magie und Musik, legendären Schabernack und ein interaktives Musical" an: "Es wird witzig und böse, respektlos und feinsinnig, komödiantisch, humorvoll-nachdenklich, faszinierend, märchenhaft und spektakulär." Ziemlich viel Lob im voraus, und entsprechend hoch ist die Messlatte. "Internationale Preisträger, ein Experte für Alte Musik, und wahre Meister ihrer Kunst" werden demnach in Planegg in den nächsten Monaten auftreten.

Ein paar Namen: Beim Schwerpunkt Kabarett finden sich Frank Lüdecke, Julia von Miller, Teresa Reichl und Lucy van Kuhl, Bumillo, Nils Heinrich, Michael Feindler und Quichotte - alle Events sind in einem Paket für 85 Euro im Abonnement zu erhalten, aber es gibt auch Einzelkarten. Die Kupferhaus-Konzertreihe kann man auch im Schnupper-Abo zu attraktiven Preisen genießen, auch für Jugendliche und sogar für Kinder. Auftreten werden unter anderen Elbtonal Percussion, der Violoncellist Claudio Bohorquez, der Pianist Peter Nagy, das Barockensemble "The Gentleman's Band" und der international renommierte Pianist Haiou Zhang. Die Theater-Literaturreihe hat unter anderen den atemberaubenden Aufstieg und Fall der Lehman Brothers im Gepäck, das Wintermärchen von Shakespeare und gleich am Anfang der Saison, am 2. Februar, liest und erzählt Axel Hacke unter anderem aus seinem neuen Buch "Ein Haus für viele Sommer."

Dazu kommt eine Reihe von zusätzlichen Musikveranstaltungen. Ein erster Höhepunkt wird sicher das legendäre Faschingskonzert von Musica Sacra am 12. Februar sein, der Pianist Gerold Huber und das Amadis Quartett spielen Haydn, Shostakovich und Brahms. Das Ballhaus-Orchester La Rose Rouge gehört schon zum festen Repertoire im Kupferhaus und ein bisschen Swing und Jazz bringt die Big Band des Bundespolizeiorchesters München.

Alle Veranstaltungen findet man im Programmheft des Kulturforums, das in etlichen Geschäften im Würmtal ausliegt, aber auch im Internet unter www.kulturforum-planegg.de.