Die "Eiswunder" genannte beliebte Schlittschuh-Fläche am Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg öffnet trotz der brisanten Corona-Lage am kommenden Freitag, 3. Dezember. Dies hat der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Warum die Sitzung trotz des brisanten Themas nicht-öffentlich blieb, war nicht zu erfahren. Es habe heftige Diskussionen gegeben, sagte eine Gemeinderätin. Und Peter von Schall-Riaucour (Pro Planegg und Martinsried) ist empört über den Beschluss, den er angesichts der hohen Infektionsgefahr für unverantwortlich hält. Er hätte lieber abgewartet für die Zeit nach Weihnachten. Auch die Ärztin Cornelia David (Freie Wähler) findet den Beschluss nicht tragbar, sie nennt ihn ein "Himmelfahrtskommando". Die Intensivstationen seien voll, bei Unfällen auf dem Eis könne es schwierig werden, schnell einen Intensivplatz in einer Klinik zu bekommen. Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) zeigte sich selbst nicht so überzeugt von der Entscheidung, will aber abwarten. Das sind die Regeln für den Eislaufbetrieb ab Freitag, 14 Uhr: Eintritt nur mit 2G-plus, also nur für Geimpften und Genesene mit einer zusätzlichen aktuellen Testung. Außerdem darf die Anlage nur mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent genutzt werden. Das bedeutet, dass nur etwa 100 Gäste auf die Eisfläche dürfen.