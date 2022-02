Ein großer Schritt Richtung Wachstum für die Ottobrunner Firma "Fazua": Ende Januar hat sich die Porsche AG 20 Prozent der Unternehmensanteile an dem Hersteller leichter, kompakter Antriebssysteme für E-Bikes gesichert, wie es in einer Pressemitteilung der Firma heißt. Zudem gebe es eine Option zum Kauf weiterer Anteile, die es dem namhaften Autohersteller erlaube, die Firma komplett zu übernehmen. "Das Investment von Porsche sorgt für eine weitere Beschleunigung der positiven Unternehmensentwicklung von Fazua", heißt es von der Geschäftsführung des Unternehmens. Gemeinsam werde man noch mehr Druck auf die Pedale bekommen, um die Vision von "Better Rides" voranzutreiben. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet. Der Clou am innovativen Antriebsystem, das die Firma anbietet: Motor, Akku und Tretlagergetriebe sind voll in den Rahmen integriert, aber mit einem einfachen Klick herauszunehmen und zusammen nur wenige Kilo schwer. Etwa 40 Fahrradhersteller verbauen die Systeme der Firma, die sich im Sektor der "light E-Bikes" erfolgreich am Markt etabliert hat und mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt.