Ottobrunn:Zehn Jahre Ateliergemeinschaft S 18

Feiern und Platz schaffen für Neues: In der Ateliergemeinschaft S 18 - die so heißt, weil ihre Adresse die Siemensstraße 18 in Ottobrunn ist - wird ein Wochenende im Zeichen der Kunst zelebriert, das mit speziellen Jubiläumsangeboten verbunden ist. Warum? Die Ateliergemeinschaft gibt es jetzt seit zehn Jahren. "Wir freuen uns auf viele Besucher zum Schauen und Begegnen, zu einem Gespräch, Entdecken, Erwerben und Helfen", erklärt Annegret Poschlep, eine der fünf Künstlerinnen, die hier auf rund 130 Quadratmetern ihr kreatives Zuhause gefunden haben. Neben ihr laden Ulrike Ganter, Henny Geldermann, Regine Schmutterer und Sabine Zacharski zu den Ateliertagen am Samstag, 12., und Sonntag, 13. November, ein. Kunstinteressierte können dabei zwischen 12 und 18 Uhr an der Siemensstraße vorbeischauen und Arbeiten entdecken, die von ganz unterschiedlichen Techniken und schöpferischen Herangehensweisen geprägt sind. "Es gibt für fast alle Bilder Jubiläumspreise", sagt Poschlep. "Außerdem spenden wir zehn Prozent des Verkaufserlöses dieses Wochenendes an den Adventskalender der Süddeutschen Zeitung." Eine Auswahl der vergünstigten Werke findet man auf der Website www.s18ateliers.de.