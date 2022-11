Die Nachbarschaftshilfe der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Ottobrunn sammelt Spenden für ihre Aktion "Weihnachten in der Schachtel". Bedürftige aus den Gemeinden Ottobrunn, Neubiberg und Hohenbrunn erhalten dabei zu Weihnachten ein Paket mit Nahrungsmitteln und anderen Produkten, die sie sich sonst nicht kaufen könnten oder würden. Unter den Empfängern sind Familien ebenso wie Alleinstehende. Gebraucht werden Kaffee, Tee, Nudeln, Pesto und weihnachtliche Süßigkeiten wie Stollen und Lebkuchen sowie Körperpflegeprodukte. Verderbliche Lebensmittel wie Käse oder frisch gebackene Plätzchen werden nicht angenommen. Die Spenden können bis 5. Dezember im Büro der Nachbarschaftshilfe, Putzbrunner Straße 52, abgegeben werden. Die Abgabe ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr möglich. Ebenso können die Produkte zu den jeweiligen Öffnungszeiten auch beim Awo-Gebrauchtwarenkaufhaus Klawotte an der Alten Landstraße 5 in Ottobrunn und bei der Emile-Montessori-Schule an der Arastraße 2 in Neubiberg vorbeigebracht werden. Nähere Informationen gibt es unter www.awo-nbh.de/weihnachten/.