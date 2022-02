Was genau bewirkt eine Impfung eigentlich im Körper? Diese Frage wird der Zoologie-Professor Gerhard Haszprunar bei einem Onlinevortrag der Volkshochschule Taufkirchen am 7. März beantworten. Leicht verständlich und durch zahlreiche Abbildungen unterstützt, will der Direktor der Zoologischen Staatssammlung München alle wesentlichen Vorgänge und Begriffe rund um das Thema Impfung erklären und die Fragen der Teilnehmer beantworten. Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr, die Teilnahme ist gebührenfrei. Teilnehmer bekommen nach erfolgter Anmeldung einen Zugangslink zugesendet. Weitere Informationen gibt es online unter www.vhs-taufkirchen.de oder telefonisch unter 089/6145140.