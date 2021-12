Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Das neue Kinderhaus in Oberschleißheim soll aus Fertigbauteilen errichtet werden, damit es möglichst rasch zur Verfügung steht. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Arbeiten in dieser Technik auszuschreiben. Die Tragkonstruktion soll in Holz- oder Holzhybrid-Bauweise erfolgen. Noch heuer soll die Ausschreibung rausgehen, Anfang 2022 sollen Architekten und Fachplaner bestellt werden. Entstehen soll die Tagesstätte auf dem Grundstück des einstigen HPCA-Kindergartens neben dem Hallenbad.

Nach umfassenden Debatten hatte der Gemeinderat im Laufe des Jahres beschlossen, ein neues Kinderhaus für mindestens sechs Gruppen in eigener Regie zu errichten. Die Bauträger der Neubaugebiete am Kreuzacker und am Schäferanger, die für ihren Wohnungsbau zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen verpflichtet wären, sollen finanziell am Bauvorhaben der Gemeinde beteiligt werden. Sowohl der frühzeitige Beschluss zur Festlegung auf den Baustandard wie auch das gewählte Fertigbauverfahren sollen das Projekt beschleunigen.

Nach jahrelang ignorierter Bedarfssteigerung weist die Gemeinde mittlerweile eklatanten Mangel an Betreuungsplätzen auf. Während der Bauphase des neuen Kinderhauses sollen provisorische Container, ebenfalls im Umfeld des Hallenbads, dem Bedarf einigermaßen entgegenkommen. Das neue Kinderhaus soll mindestens für sechs Gruppen ausgelegt und um mindestens vier weitere Gruppen erweiterbar sein, so die Vorgaben. Ob und wie das bestehende Gebäude auf dem Gelände noch genutzt wird, ist derzeit noch offen.