Für die Grünen in Oberschleißheim soll Ingrid Lindbüchl im März das Bürgermeisteramt holen. Der Ortsverband hat die Gemeinderätin am Sonntag bei seiner Klausurtagung nominiert. Lindbüchl lebt seit 42 Jahren in Oberschleißheim und ist aufgrund ihres vielseitigen ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde verwurzelt. So gehört sie seit zwölf Jahren dem Oberschleißheimer Gemeinderat an, wo sie seit acht Jahren die Grünen-Fraktion führt. Am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, wird sich Lindbüchl in einer öffentlichen Ortsversammlung im Konferenzraum des Bürgerhauses vor- und zur Wahl stellen. Am 14. November folgt dann die Aufstellungsversammlung der Grünen, in der auch die Gemeinderatsliste zur Kommunalwahl am 15. März präsentiert und abgestimmt wird. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr.