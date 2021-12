Detailansicht öffnen Faire Preise, faire Arbeitsbedingungen: auf die Auswahl der richtigen Produkte kommt es an. (Foto: Angelika Bardehle)

Fairer Handel soll in Oberschleißheim ein übergreifendes Ziel der Gemeinde werden. Fast einstimmig hat der Gemeinderat auf Antrag der Grünen beschlossen, sich als "Fairtrade-Town" zertifizieren zu lassen. Den Aufbau der nötigen Strukturen soll Kreis- und Gemeinderätin Helga Keller-Zenth (Grüne) begleiten. Zur Abwicklung ist nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats nun eine Steuerungsgruppe nötig, die den Prozess der Zertifizierung umsetzt.

"Fairtrade-Towns" wollen gezielt auf kommunaler Ebene den globalen gerechten Handel fördern. Ergebnis soll eine Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft sein, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel stark machen. "Fair Trade" basiert auf den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von Hunger und Armut und für nachhaltiges Wirtschaften. Die beteiligten Bauern müssen vorgegebene ökologische, ökonomische und soziale Regeln einhalten, etwa Verbot der Kinderarbeit, besondere Arbeitsschutzmaßnahmen und feste Mindestlöhne.

"Der Kauf von fair gehandelten Produkten ist ein kleiner Beitrag, dass die Landbevölkerung in den sogenannten Dritte-Welt-Ländern von ihrer Hände Arbeit leben kann", heißt es im Antrag der Grünen. Um zertifiziert zu werden, müssen dann in mindestens vier Oberschleißheimer Geschäften und zwei Gastronomiebetrieben Fairtrade-Produkte geführt werden. Auch drei öffentliche Einrichtungen müssen beteiligt werden, wie Schulen, Kirchen oder Vereine. Der katholische Pfarrverband bietet bereits fair gehandelte Produkte an. Den Einstieg in den Zertifizierungsprozess haben CSU, FW, Grüne, SPD, FDP und ÖDP mit 22:1 Stimmen gegen das Votum von Angelika Kühlewein (CSU) beschlossen.