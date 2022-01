Mit Badersfeld und Hochmutting sollen nun zwei bislang für das Internet weitgehend unerschlossene Gemeindeteile von Oberschleißheim schnellen Breitbandanschluss erhalten. Das Rathaus hat eine breite Palette von Fördermaßnahmen angezapft, mit denen die Leitungsversorgung finanziert werden soll. Erwartet werden Kosten von rund 1,2 Millionen Euro, von denen etwa 250 000 Euro an der Gemeinde hängenbleiben werden. Zudem müssen rund 50 000 Euro an Beratungs- und Unterstützungskosten beglichen werden. Die Projektkosten werden für das Jahr 2023 in den Gemeindehaushalt aufgenommen, so dass die Umsetzung für dieses Jahr zu erwarten ist.

Mit dem jetzt vom Gemeinderat gegen die Stimme von Sebastian Riedelbauch (ÖDP) einmütig beschlossenen Programm werden 75 Adressen in den beiden Orten mit Breitbandverkabelung ausgestattet. Etwa 620 000 Euro steuert ein Förderprogramm aus Berlin bei, weitere 370 000 Euro ein Programm aus München. Neun Adressen werden in diesem Ausbauprogramm nicht berücksichtigt. Laut Darstellung aus dem Rathaus hätten diese neun Anschlüsse alleine Mehrkosten von über 700 000 Euro verursacht, was als unverhältnismäßig angesehen wurde. Ausdrücklich wurde aber festgehalten, dass bei eventuell künftigen Programmen jederzeit ein späterer Anschluss vorgenommen werden könne.

Die ersten staatlichen Förderprogramme für Breitbandausbau hatte Oberschleißheim für Badersfeld verstreichen lassen. 2017 machte dann eine Interessengemeinschaft in dem Ort jenseits der Autobahn A92 mobil und übergab eine Unterschriftenliste mit der Forderung. Daraufhin bemühte sich das Rathaus wohl um eine Förderaktion, was aber ohne weitere Rückmeldung ergebnislos im Sande verlief. Mitte 2020 wurde dann ein erneuter Anlauf gestartet.