Von Michael Morosow, Oberhaching

Wer weiß, was die Buben und Mädchen auf die Zettel geschrieben hatten, die sie nach dem ersten Schultag am Dienstag an ungewohnter Stätte an einen Luftballon gebunden und dem Wind übergeben haben. Zusammen mit ihren Eltern gewannen die 34 Kinder zum Schulbeginn am Dienstag einen ersten Eindruck von ihrem neuen Schulhaus, in dem sie in den nächsten drei Jahren unterrichtet werden. Es ist eine Realschule, errichtet aus Container-Elementen, und halten muss dieses Provisorium, bis am Bahnhof Deisenhofen der vom Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen beschlossene Bau eines Schulcampus mit Platz für eine Fachober- und eine Realschule fertiggestellt ist.

Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) begrüßte die Fünftklässler der zwei Vorläuferklassen und ihre Eltern in einer "besonders familiären Schule mit neuer Technik, engagierten Lehrerinnen und Lehrern und einem offenem Ganztagsangebot", wie es auf einer Einladung der Gemeinde Oberhaching heißt. Die Schulleitung übernimmt die Realschule Taufkirchen. Der Unterricht findet dreizügig statt.

Es ist ein Notbehelf, für den sich der Oberhachinger Gemeinderat vor einem Jahr einstimmig entschieden hat. Die eigentlich naheliegende Lösung, die Kinder bis zur Fertigstellung des Schulhauses auf dem Campus in den umliegenden Realschulen unterzubringen, war an fehlenden Kapazitäten dieser Schulen gescheitert.

Der provisorische Schulbau hat nach Darstellung von Stefan Schelle mehrere Vorteile, nicht nur, dass das Grundstück der Gemeinde selbst gehört und voll erschlossen ist und die kompletten Kosten der Landkreis München übernimmt. Durch die unmittelbare Nähe zur Grundschule können die Realschüler deren Turnhalle und Außensportanlagen nutzen. Und Angst vor winterlicher Kälte oder schlechter Internetverbindung muss niemand haben: Der Containerbau ist an die Geothermie und das Glasfasernetz angeschlossen.