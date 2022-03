Von Michael Morosow

Der Mond scheint hell vom sternenklaren Himmel, die Nacht hat sich schweigend über die Ortschaft Gerblinghausen gelegt. Nur noch eine Zigarette auf dem Balkon, dann wird man wohl selbst bald in Morpheus' Armen schlummern. Dann aber macht es in der nahen Nachbarschaft "wumms, wumms, wumms" aus sehr lauten Lautsprechern, und es ist nicht Mozarts kleine Nachtmusik, die der Discjockey aufgelegt hat, sondern eher ein Tätarä zum Klatschen und Mitsingen, das einem in die Ohren dringt. Sicher wird jeden Moment die Polizei beim Nachbarn vorfahren und ihn zur Einhaltung der Nachtruhe auffordern, denkt man, ehe man sich eines Wurfzettels der Oberbiberger Burschen entsinnt, in dem sie für den Samstag ihr "Wachhüttenopening" angekündigt und die Ortsbewohner "sehr herzlich" in ihrer Wachhütte eingeladen haben, wo sie täglich zwischen 19 Uhr und 6 Uhr den neuen, circa 30 Meter hohen Maibaum bewachen werden.

Dazu hat man zum Glück noch mehrere Chancen, denn zwischen dem Wachhüttenopening und dem Wachhüttenclosing bieten die Oberbiberger Burschen und Madln ausreichend viele Gelegenheiten zum Mitwachen. Für den kommenden Freitag etwa steht die "90er-Wach" auf dem Programm, was Musik aus den 90er-Jahren erwarten lässt, zum Beispiel von den Wildecker Herzbuben. "Sollte es einmal zu laut werden oder Du ein anderes Anliegen haben", würden sich die Burschen um eine gemeinsame Lösung bemühen, heißt es in der Hauswurfsendung. Daher an dieser Stelle gleich ein nachbarschaftliches Anliegen an die Adresse des Discjockeys: Wäre es möglich, statt Herzbuben und Co. überwiegend andere Stilrichtungen aus den 90ern zu bedienen, wie etwa Michael Jacksons "Earth Song"? Mitternacht würde dafür gut passen. Das wäre wirklich nett, dafür könntet ihr anderntags bei der Techno Wach gerne zu "wumms, wumms, wumms " oder auch zum Schleudergang der Waschmaschine abtanzen, bis der Morgen graut -oder die Polizei klingelt. Das Gleiche gilt für die Goaßn Wach, die Schnapsl Wach und die Blaue Wach, egal, was dabei getrunken wird.

Die größte Hoffnung auf einen angenehmen Konzertabend verbindet die Balkonbesatzung freilich mit der Altburschen Wach am 23. April. Eine Musikwunschliste für diesen Tag folgt. Schade, dass es keine 80er Wach gibt.