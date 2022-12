Damit hatte der Einbrecher nicht gerechnet: Als er am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in einen Oberhachinger Getränkemarkt eindrang, stand er plötzlich Mitarbeitern gegenüber, die dort um diese Zeit noch beschäftigt waren. Er flüchtete deshalb ohne Beute.

Nach Angaben der Polizei durchtrennte der Täter - möglicherweise hatte er auch Komplizen - kurz nach Mitternacht einen Zaun und gelangte so auf das Firmengelände. Dort fand er eine offene Tür zum Gebäude und betrat das Büro, in dem er von den Mitarbeitern überrascht wurde. Die verständigten die Polizei, die auch sofort eine Fahndung einleitete, allerdings ohne Erfolg.

Die Ermittler setzen deshalb nun auf die Hilfe von Zeugen. Wer am Mittwoch gegen 0.15 Uhr im Bereich des Kolpingrings und der Raiffeisenallee in Oberhaching etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0 in Verbindung setzen.