Die Unterführung am Bahnhof Deisenhofen wird für Radfahrer von Mitte April bis voraussichtlich Mitte Juli gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung der Aufzüge zu den Bahnsteigen und die damit verbundene Verengung der Unterführung. Radfahrende werden daher gebeten, im Bereich der Unterführung abzusteigen und das Fahrrad zu schieben. Die Ortssprecherin des ADFC Brigitte Braitsch und Jörg Koppen von der Lokalen Agenda 21 appellieren nun in einer Pressemitteilung an die Verantwortung der Radfahrer zur Rücksichtnahme gegenüber den Fußgängern und bitten um Verständnis für die durch die Bauarbeiten entstehenden Behinderungen. Schließlich würden von den neuen Aufzügen nicht nur Menschen mit Mobilitätseinschränkungen profitieren, sondern auch Radler, die ihr Fahrrad in der Bahn mitnehmen wollen und dank der Aufzüge dazu nicht die Treppen nutzen müssen, wenn sie zu den Bahnsteigen gelangen wollen oder von dort kommen.

Den Radlern und Radlerinnen wird empfohlen, die Unterführung zu meiden und - soweit möglich - während der Bauarbeiten den Bereich der Bahnhofsunterführung Deisenhofen zu umfahren und auf die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer an der Laufzorner Straße beziehungsweise die Walleitner-Unterführung oder den Bahnübergang Jägerstraße auszuweichen.