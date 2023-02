In das Kinderhaus am Maxhofweg in Neuried ist in der Nacht auf Sonntag eingebrochen worden. Das berichtete Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) am Dienstag eingebrochen worden. Nach Angaben der Leiterin des Kinderhauses wurde ein Fenster eingeschlagen, Bargeld entwendet und Verwüstung angerichtet. Unter anderem war der Inhalt der Feuerlöscher nach der Tat in der Turnhalle, Gängen und Gruppenräumen verteilt. Am Montag blieb das Kinderhaus geschlossen, das gesamte Team samt Hausmeister hat nach Angaben der Leiterin die Einrichtung aufgeräumt und gereinigt. Die Polizei ermittelt noch in dem Fall.