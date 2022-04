An der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises München in Neukeferloh gibt es künftig keine Corona-Teststation mehr. Wie die Gemeinde Grasbrunn mitteilt, schließt die Station von Intervivos am Bretonischen Ring an diesem Mittwoch, 27. April, für immer ihre Pforten. Bis 14 Uhr kann man dort noch einen Abstrich für einen Schnelltest vornehmen lassen, dann wird die Station abgebaut.