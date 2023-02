Ein Frontalzusammenstoß mit massivem Sachschaden hat sich am frühen Freitagmorgen auf der Staatsstraße 2368 in Neubiberg ereignet. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen an der dortigen Anschlussstelle der A 8 in Richtung München einen entgegenkommenden Transporter, worauf beide zusammenstießen. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt, kurz nach 5.30 Uhr, noch außer Betrieb. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 25 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg stellte den Brandschutz sicher, reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Treib- und Schmierstoffen und sicherte die Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahnauffahrt für etwa eine Stunde gesperrt bleiben, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.