Die Universität der Bundeswehr in Neubiberg gehört zu den gründungsfreundlichsten Universitäten in Deutschland. Dies zeigt der aktuelle Gründungsradar des Stifterverbandes, der zum sechsten Mal die deutschen Hochschulen in dieser Hinsicht unter die Lupe genommen hat. In der Gruppe der kleinen Hochschulen mit weniger als 5000 Studierenden ist die Universität laut Pressemitteilung unter den "Top Ten" der gründungsfreundlichen Hochschulen in Deutschland gelandet. Die Universität hat es sich seit 2020 zur Aufgabe gemacht, unter Beteiligung von Unternehmen, der Bundeswehr, Investoren, der Startup-Community sowie vielen Unterstützerinnen und Mentorinnen ein Innovations- und Gründungsökosystem aufzubauen. Besonders in den Bereichen Gründungsverankerung an der Hochschule und Gründungsunterstützung steht die Universität laut Pressemitteilung sehr gut da. "Wir freuen uns sehr, dass uns hervorragende Leistungen in der Gründungsförderung bescheinigt werden", sagt Vizepräsidentin Rafaela Kraus. "Aber wir werden uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern weiter für das Thema Gründung sensibilisieren." An der Hochschule in Neubiberg gibt es unter anderem das Entrepreneurship-Zentrum founders@unibw, über das Gründer umfangreich unterstützt werden.