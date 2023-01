Das kommunale Corona-Testzentrum in Neubiberg hat mindestens bis Ende Februar geöffnet. Hier kann man kostenfreie Antigenschnelltests und PCR-Tests vornehmen lassen, wie sie etwa für einen Aufenthalt im Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung verlangt werden, jedoch keinerlei kostenpflichtige Tests. Aktuell fielen etwa 40 Antigentests sowie bis zu 15 PCR-Tests pro Tag an, sagt Leon Bogner von der örtlichen Rettungsdienstschule B&K Emergency, die die Station betreibt. Während der Corona-Pandemie seien es bis zu 500 am Tag gewesen. Geöffnet ist das Testzentrum Neubiberg, Hohenbrunner Straße 23, Montag bis Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, Donnerstag und Freitag von 13 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Über eine Verlängerung der Teststation über den Februar hinaus werde kurzfristig entschieden, so Bogner. Das Testzentrum im Leiberheim Waldperlach ist bereits geschlossen.