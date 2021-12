Wer sich gegen Covid 19 impfen lassen möchte, kann dies am Montag, 20. Dezember, in Neubiberg tun. Das mobile Impfteam vom Landratsamt und den Maltesern/Impfzentrum Haar kommt in die Gemeinde und bietet Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für Jugendliche und Erwachsene an. Seinen Piks kann man sich zwischen 9 und 17 Uhr im Alten Rathaus im Rathausplatz 12 holen. Zuvor muss man über das Impfportal Bayimco unter https://impfzentren.bayern einen Termin buchen. Die Zahl der Termine ist begrenzt. Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Kinderimpfungen werden nicht angeboten. Verimpft werden ausschließlich die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Moderna. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und ein Nachweis vorheriger Impfungen. Im Januar soll es weitere Impftermine geben.