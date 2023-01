Landkreis München:Motorsägen an den Seen

Motorsägen an den Seen

Arbeiter nehmen im Auftrag des Landkreises München im Februar wieder Gehölzpflegemaßnahmen in den Erholungsgebieten vor. Diese sind laut Landratsamt notwendig, um weiterhin einen "sicheren, gesunden und ästhetischen Baum- und Strauchbestand" zu sichern. Die Arbeiten finden am Feringasee, Heimstettener See, Unterschleißheimer See, Deininger Weiher, Dürnsteiner Brücke (Wandererparkplatz) sowie am Unterföhringer See und den daran angrenzenden Waldflächen statt.

Dem Landratsamt zufolge werden vor allem überalterte und bruchgefährdete Strauchbestände verjüngt, um das Zusammenbrechen bei Schnee und Regen zu verhindern. Mit dem starken Rückschnitt solle auch ein kräftiger Neuaustrieb der Sträucher angeregt werden. Entstandene Lücken in den Strauchbeständen würden dadurch im Laufe der kommenden Vegetationsperiode wieder geschlossen.

Bäume, die durch Unwetter, Fäulnis oder holzzersetzende Pilze stark geschädigt wurden, werden bei der Gelegenheit aus Sicherheitsgründen gefällt. Davon sind im Landkreis München insbesondere Eschen betroffen. Zur Naturverjüngung und Artenvielfalt werden parallel heimische Sträucher gepflanzt. Die Arbeiten sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein, die Aufräumarbeiten können bis Mitte März dauern.