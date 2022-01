Am Freitag, 28. Januar, findet das erste Skirennen des Landkreiscups statt. Start des Nachtslaloms am Christa-Kinshofer- Skizentrum am Sonnenbichl in Bad Wiessee ist um 17 Uhr. Teilnehmen können alle Mitglieder eines Sportvereins im Landkreis München sowie alle Bewohner des Landkreises, die einem Verein außerhalb des Landkreises angehören. Die Startnummern werden von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr ausgegeben, direkt im Anschluss folgt die Streckenbesichtigung bis 16.45 Uhr.

Veranstaltet wird das Rennen vom TSV Unterhaching 1910. Für alle Teilnehmer gilt eine Helmpflicht, Protektoren werden empfohlen. Zudem werden Teilnehmer und Begleitpersonen gebeten, sich auf der Webseite des Christa-Kinshofer-Skizentrums über die aktuellen Corona-Regelungen zu informieren und diese zu befolgen. Die Startgebühr beläuft sich auf zehn Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder und Jugendliche. Der Preis für den Lift beträgt 14 Euro. Anmeldungen per E-Mail an renngruppe@tsv-unterhaching.de werden bis Montag, 24. Januar, um 18 Uhr entgegengenommen.