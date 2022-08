Die Grünen wollen mit einem Antrag im Kreistag die Situation an den Endhaltestellen verbessern.

Was ist, wenn der Busfahrer mal muss? Zumindest an den Endhaltestellen oder auf Plätzen, die für Ruhezeiten und Pausen vorgesehen sind, sollte es doch Toiletten geben, die Fahrer, die für den MV im Landkreis unterwegs sind, unkompliziert aufsuchen können, finden die Grünen. Weil die Klos aber rar sind, haben sie im Kreistag jetzt einen Antrag gestellt, die Situation für die Busfahrer zu verbessern. Sie fordern die Verwaltung auf, zusammen mit den Busunternehmen und dem MVV zu ermitteln, wo im Landkreis Toiletten für Busfahrer und Busfahrerinnen der Regionalbuslinien nötig sind, welche technischen Möglichkeiten es dafür gibt und welche Kosten den dafür zuständigen Gemeinden dadurch entstehen würden. Mit der Ausweitung des Angebots sind mittlerweile deutlich mehr Busse auf mehr Linien unterwegs. Entsprechend mehr Fahrpersonal stellt regelmäßig die Frage: Wo ist hier ein Klo? Die Grünen finden den Mangel an Toiletten unzumutbar. Die Unternehmen könnten jedoch nicht auf dafür oftmals benötigten öffentlichen Grund zurückgreifen. Anstatt aufwändiger baulicher Anlagen halten die Grünen auch abschließbare Baustellentoiletten oder Kooperationen mit Gaststätten für eine Lösung.