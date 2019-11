Vor vier Jahren wollte er seiner kleinen Schwester beweisen, dass tanzen doch gar nicht so schwer sein kann. Der 32-jährige Christian Gerschkowicz aus Unterhaching und Marina Ehrenbauer aus Trudering haben am Dienstag um 18.11 Uhr im Unterhachiner Rathaus bei Bürgermeister Wolfgang Panzer (rechts) ihr Amt als Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft Gleisenia angetreten. Die 21-jährige Ehrenbauer ist dem Verein seit acht Jahren treu, tanzte schon in der Jugendgruppe "Nightflyers" und ist jetzt in der Erwachsenengruppe "Black Secrets". Beim jecken Nachwuchs bilden die elfjährige Jennifer Simlinger und der 16-jährige Nico Unterberger das Prinzenpaar. Unterberger hat sich im Mai dieses Jahres nach einem Schnuppertraining dafür entschieden, die ehemals reine Mädchengruppe als einziger Junge aufzupeppen, und kann nun seine erste Session gleich als Prinz feiern.