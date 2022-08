Zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeit Indiens veranstaltet der Sportverein Lohhof mit dem indischen Generalkonsulat in München am Montag, 15. August, ein Cricket-Match im Englischen Garten. Das Team des SV Lohhof tritt dabei gegen eine Auswahl indischer Spieler aus ganz Bayern an. Daneben wird es auf der städtischen Schulsportanlage an der Himmelreichstraße ein kulturelles Bühnenprogramm und indische Spezialitäten geben. Beginn ist um 11 Uhr. Die Veranstaltung findet jedes Jahr statt, der SV Lohhof ist zum ersten Mal mit der Organisation betraut.