Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Als Weihnachtsgeschenk bekommen Oberschleißheims Autofahrer von der Gemeinde die vorzeitige Öffnung der seit April 2021 gesperrten Bahnbrücke an der Mittenheimer Straße. Die einzige unbeschrankte Überquerung der Bahnlinie wird am Mittwoch, 21. Dezember, für den Verkehr freigegeben - acht Monate früher als erwartet. Das Rathaus spendiert dazu einen Umtrunk mit Glühwein und Gegrilltem am Dienstag, 20. Dezember, um 17 Uhr am Fuß der Brücke beim Bahnhof.

Die 1971 errichtete Bahnbrücke musste nach schweren Verschleißschäden in der Betonkonstruktion grundsaniert werden. Der Baubeginn war wegen der Corona-Pandemie und Unwägbarkeiten bis in den April 2021 verschoben worden, die Bauzeit bis August 2023 kalkuliert. Dass es nun so viel schneller ging, lag hauptsächlich am vergangenen milden Winter. Anstelle des einkalkulierten mehrwöchigen Baustopps gab es gerade mal Weihnachtsferien für die Bauarbeiter, ansonsten konnte durchgearbeitet werden. Die Kosten werden vom Rathaus mit 3,5 Millionen Euro angegeben.

Die Brücke bleibt für Lkw geöffnet, aber es gilt Tempo 30

Bei den Bauarbeiten war der gesamte Brückenbelag entfernt und der Beton der Trägerteile saniert sowie das Fugenmaterial ausgetauscht worden. Die Entwässerungsstruktur wurde komplett erneuert, neue Abläufe und Leitungen wurden gelegt. Darauf folgten die Fahrbahn und neue Geländer. Insbesondere während der Arbeiten an der Unterseite der Brücke musste die Bahnstrecke gesperrt werden.

Die Brücke war vor 51 Jahren angelegt worden, weil mit dem Ausbau des Münchner S-Bahn-Netzes der Oberschleißheimer Bahnhof verlegt wurde. Der historische Bahnhalt von 1858 wurde stillgelegt, für die S-Bahn ein neuer Bahnhof gebaut, der für den nach Nordwesten gewachsenen Ort deutlich zentraler lag. Für den Bahnhof musste ein alter Bahnübergang weichen, der durch das monströse Brückenbauwerk im Brutalo-Stil der 1970er Jahre kompensiert wurde.

Weil es außer der Brücke nur zwei beschrankte Bahnübergänge in Ost-West-Richtung gibt, war die Sperrung ein massiver Eingriff ins Oberschleißheimer Verkehrsnetz. Die Busfahrpläne mussten umgestellt werden und die Baustellen-Einrichtung auf den Parkplätzen unter der Brücke bewirkte, dass jede Menge Park-and-ride-Verkehr auf den nahegelegenen Parkplatz des Bürgerzentrums auswich. Bürgermeister Markus Böck (CSU) ist denn auch "sehr froh, dass wir so viel früher fertig wurden".

Mit der Freigabe der Brücke wird der Verkehr wieder wie zuvor rollen. Gedankenspiele, die Tonnage zu beschränken, um Verkehr auszusperren, wurden nicht umgesetzt. Lediglich auf Tempo 30 ist der Verkehr auf der Brücke und der südlich anschließenden Mittenheimer Straße beschränkt.