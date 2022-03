Wer mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke fährt, achtet in der Regel darauf, dass kein Auto von links oder rechts kommt. Zwei Autofahrer haben das am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Martinsrieder Einkaufszentrums vermutlich auch getan. Weil sie aber beide gleichzeitig aus gegenüberliegenden Parkbuchten zurücksetzten und sich gegenseitig übersahen, krachten sie mit den Hecks ihrer Autos zusammen. Die beiden Fahrer, ein 79 Jahre alter Neurieder und ein 65 Jahre alter Gautinger, blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro.