Bei einem Unfall auf der Lochhamer Straße in Martinsried ist am Montag hoher Sachschaden entstanden. Zu dem Zusammenstoß zweier Pkw kam es gegen 16.45 Uhr im Bereich der abknickenden Vorfahrtstraßenregelung an der Fraunhoferstraße. Ein 28-Jähriger meinte, auf der Lochhamer Straße in Richtung Süden geradeaus durchfahren zu können, ohne auf den Verkehr von rechts achten zu müssen. Er nahm laut Polizei an, sich auf einer Vorfahrtsstraße zu befinden. In diesem Moment kam ein 40-Jähriger mit seinem Wagen auf der Fraunhoferstraße und wollte, tatsächlich die Vorfahrt nutzend, in der Kurve nach links auf die Lochhamer Straße Richtung Norden abbiegen. Bei der Kollision entstand laut Bericht der Polizeiinspektion Planegg ein Schaden von circa 6000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.