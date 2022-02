Martin Schmitt firmiert als Deutscher Kabarettmeister 2018/19, aber unabhängig von der Aussagekraft eines solchen Titels ist der gebürtige Münchner einfach ein Entertainer par excellence. An diesem Donnerstag, 17. Februar, gastiert der 54-Jährige, der als Pianist, Sänger, Komponist, Texter und Kabarettist ein Multitalent ist - und dafür unter anderem auch schon mit dem Tassilo-Preis der SZ ausgezeichnet wurde - im Planegger Kupferhaus. Er präsentiert dort sein neues Programm "Jetz is Blues mit lustig". Das Ganze am Klavier: bayrisch und bluesgetränkt. Eine Melange aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten Geschichten und Songs. Beginn 20 Uhr.

Tickets gibt es im Rathaus Planegg, an allen München-Ticket-Vorverkaufsstellen oder online unter www.muenchenticket.de.